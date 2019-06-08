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Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге

08.06.2019 14:56
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Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге

Участники и организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открылся вчера и продлится до 8 июня, избегали общения с так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремлевский безБашенник», пишет ДонПресс.
В публикации подчеркивается, что «серьезные игроки» сторонились Пушилина.
«Интересно наблюдать на его токсичность — персонал стендов госкомпаний моментально „растворялся“, когда он оказывался поблизости — все боятся санкций», — поделился автор.
Он также рассказал, что Денис Пушилин предпринял попытку поговорить с главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым, но ему воспрепятствовали охранники последнего.
«Проходя мимо главы ВЭБ Игоря Шувалова, Пушилин попробовал пообщаться, но был моментально оттеснен охраной Шувалова», — сказано в сообщении.
В то же время, массмедиа группировки «ДНР» написали, что визит Пушилина на экономический форум в РФ был успешным.



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, форум, участники, Денис Пушилин
 
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