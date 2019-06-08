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Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя
В штабе операции Объединенных сил рассказали о деталях атаки боевиков на бойцов ВСУ 7 июня.
Как говорится в сообщении штаба в Facebook, события трагического ночного боя стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования, передает apostrophe.ua.
"Командование объединенных сил, со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений ООС имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для атаки боевики поднимали в воздух беспилотники. В течение 5 минут враг выпустил около 30 снарядов по позициям ВСУ.
После того, как враг совершил обстрел, по позициям боевиков был открыт огонь, который уничтожил вражеские цели.
В штабе подчеркнули, что оружие применяется адекватно, исходя из характера и степени угрозы.
Теги: Донбасс, атака, гибель, беспилотник, боевики, потери, ВСУ, ООС
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