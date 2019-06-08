Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы

08.06.2019 20:25

Жители неподконтрольной Украине Горловки в социальной сети сообщают о тяжелых боях, которые ведутся в окрестностях города.

Пользователи отмечают, что члены НВФ обстреливают позиции ВСУ в районе Доломитного и Травневого, пишет ДонПресс.

Звуки обстрелов настолько сильны, что их слышат как в Горловке, так и в соседнем Торецке.

«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».

«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма — Доломит — Травневое».

«На Майорске сейчас слышно — со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».

«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».

По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они продолжаются почти весь день.

«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».

После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.

«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».

«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».

«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».