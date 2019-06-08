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Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»
Сегодня утром все КПВВ, расположенные в зоне ООС на Донбассе, открылись согласно летнему расписанию.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
На въезд и выезд в пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/40;
«Марьинка» — 0/50;
«Новотроицкое» — 15/15;
«Гнутово» — 10/25.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток продолжал тенденцию к увеличению. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало более 44 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9995 человек и 1005 транспортных средств;
«Марьинка» — 9335 человек и 1580 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8335 человек и 1435 транспортных средств;
«Гнутово» — 5010 человек и 1175 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 355 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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