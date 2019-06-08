Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»

08.06.2019 09:08

Сегодня утром все КПВВ, расположенные в зоне ООС на Донбассе, открылись согласно летнему расписанию.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

На въезд и выезд в пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 15/40;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 15/15;

«Гнутово» — 10/25.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток продолжал тенденцию к увеличению. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало более 44 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9995 человек и 1005 транспортных средств;

«Марьинка» — 9335 человек и 1580 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8335 человек и 1435 транспортных средств;

«Гнутово» — 5010 человек и 1175 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 355 человек.