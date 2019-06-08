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Архив - Донецкая область

В Донецке горел 9-этажный жилой дом

08.06.2019 09:28
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В Донецке горел 9-этажный жилой дом

Вчера во временно оккупированном Донецке на улице Щетинина произошел серьезный пожар в жилом 9-этажном доме.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 7 июня 2019 года, в дневное время, около 13:00, во временно оккупированном Донецке на улице Щетинина, 1 загорелся 9-этажный жилой дом. Пожар начался с квартиры на 7 этажа, но быстро распространился на 7, 8 и 9 этажи. О жертвах и причинах пожара не сообщалось.
Свидетели происшествия предполагают, что это могло быть бытовое возгорание.

Вот что рассказывают свидетели происшествия:

«Номер дома?»,
«По ходу 3»,
«Первый»,
«Газа там нет, посему скорее всего причина пожара именно проводка. Она в этих домах убитая, сам там жил, как раз в этом доме..»,
«Ужас!!! Надеюсь все живы! Я видела возле Каравана как пожарные спешили туда»,
«Это загорелся 7 этаж одна квартира и понеслось ((((»,
«Все живы».



Теги: Донецк, Донбасс, дом, происшествие, пожар, свидетель, возгорание
 
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