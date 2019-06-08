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В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»
Вчера, 7 июня 2019 года, во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича произошло масштабное ДТП с участием боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, 7 июня 2019 года, в дневное время, около 14:45, на проспекте Ильича во временно оккупированном Донецке в районе «Акуна-матата» произошло масштабное ДТП. Автомобиль врезался в клумбу и столб.
Кто находился за рулем, свидетели происшествия не сообщают. Также, как и не сообщают о пострадавших. Однако, они отмечают, что сразу же после происшествия на место аварии приехали два зеленых УАЗа и около 15 человек боевиков «ДНР». Подобные обстоятельства могут быть только в том случае, если в происшествии замешаны боевики или российские «ихтамнеты», притом, «не рядовые».
В результате ДТП на месте происшествия в районе Мотеля образовалась пробка, движение в направлении временно оккупированной Макеевки было сильно затруднено.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, ДТП, ДНР, боевики
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