Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин

08.06.2019 21:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин

Сегодня ночью на ул. Митрополитской в Центральном районе Мариуполя неизвестные изрисовали автомобиль "Фольксваген" и витрину продуктового магазина.
Об этом 0629 сообщил владелец автомобиля.
По словам мужчины, рано утром он обнаружил, что его автомобиль изрисован неизвестными. Кто-то краской написал на авто нецензурное слово и изрисовал его. Он оставляет свое транспортное средство возле дома на протяжении последних трех лет и никогда подобного не случалось.
"Я даже представить не могу, кто мог такое сделать", - сказал мужчина.
Кроме того, неизвестные изрисовали этой же краской продуктовый магазин "Виктория", который находился метров в 70 от автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Пострадавший надеется, что виновников инцидента удастся найти, так как на магазине установлена камера видеонаблюдения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, магазин, оскорбление, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх