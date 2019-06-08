В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин

08.06.2019 21:07

Сегодня ночью на ул. Митрополитской в Центральном районе Мариуполя неизвестные изрисовали автомобиль "Фольксваген" и витрину продуктового магазина.

Об этом 0629 сообщил владелец автомобиля.

По словам мужчины, рано утром он обнаружил, что его автомобиль изрисован неизвестными. Кто-то краской написал на авто нецензурное слово и изрисовал его. Он оставляет свое транспортное средство возле дома на протяжении последних трех лет и никогда подобного не случалось.

"Я даже представить не могу, кто мог такое сделать", - сказал мужчина.

Кроме того, неизвестные изрисовали этой же краской продуктовый магазин "Виктория", который находился метров в 70 от автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Пострадавший надеется, что виновников инцидента удастся найти, так как на магазине установлена камера видеонаблюдения.