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В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин
Сегодня ночью на ул. Митрополитской в Центральном районе Мариуполя неизвестные изрисовали автомобиль "Фольксваген" и витрину продуктового магазина.
Об этом 0629 сообщил владелец автомобиля.
По словам мужчины, рано утром он обнаружил, что его автомобиль изрисован неизвестными. Кто-то краской написал на авто нецензурное слово и изрисовал его. Он оставляет свое транспортное средство возле дома на протяжении последних трех лет и никогда подобного не случалось.
"Я даже представить не могу, кто мог такое сделать", - сказал мужчина.
Кроме того, неизвестные изрисовали этой же краской продуктовый магазин "Виктория", который находился метров в 70 от автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Пострадавший надеется, что виновников инцидента удастся найти, так как на магазине установлена камера видеонаблюдения.
Теги: Донбасс, Мариуполь, магазин, оскорбление, автомобиль
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