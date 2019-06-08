Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Снежном погибли 2 шахтера

08.06.2019 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Снежном погибли 2 шахтера

В оккупированном городе Снежное 6.06.2019 погибли 2 шахтера. Трагическое происшествие произошло в поселке шахты № 19 города Снежное.

Об этом сообщают источники в т.н. «МЧС ДНР», передают «Ведомости Донбасса».

Как сообщает источник в копанке глубиной 200 метров и уклоном 320 погибли два работника 1982 и 1980 г.р… Источник так же сообщил, что уровень кислорода в выработке составлял 6%.



Теги: Донбасс, шахта, МЧС, гибель, ДНР, шахтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх