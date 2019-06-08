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Архив - Донецкая область

Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса

08.06.2019 10:48
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Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса

Украина сможет вернуть неподконтрольные территории Донбасса только тогда, когда в стране начнется успешное развитие, которое изменит отношение к нашей стране жителей ОРДЛО.

Об этом заявил известный украинский музыкант Святослав Вакарчук, передает donpress.com.

По мнению музыканта, именно успешное развитие контролируемых территорий должно лежать в основе сценария возвращения территорий:

«Реалистичный сценарий возвращения Донбасса начинается с создания цветущего сада на контролируемой территории. А для этого нужно, чтобы по нему прекратили стрелять «Грады».

Также, Вакарчук уточнил, что промежуточным этапом урегулирования военного конфликта должно стать прекращение огня. Он считает Минские договоренности инструментом, который позволил бы сделать «домашнюю работу» по развитию подконтрольных правительству территорий. При этом Вакарчук упрекнул предыдущую власть в том, что «она не выполнила свою домашнюю работу».



Теги: Донбасс, Вакарчук, конфликт, сценарий, обстрелы, РСЗО "Град", Минские договоренности, ОРДЛО
 
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