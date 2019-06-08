Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда

08.06.2019 15:49

Наверное, нужно понимать, что в «повстанцев» в результате действий украинской «преступной власти мародеров» стало совсем плохо со «жратвой» и строительством очередного коммунизма в отдельно взятом ОРДЛО. Как передает from-ua, об этом в своем блоге пишет популярный блогер, ветеран АТО Валерий Прозапас.

Он отмечает, поэтому в ответ на получение наемниками российских паспортов, им надо помочь деньгами, сняв ограничения пользоваться обнищалыми возможностями экономики Украины. Чем заодно помочь и снятию санкций с России – Кучма же что попало не посоветует. А вот замечательную идею «не отвечать» на обстрелы надо еще немножко обкатать. Сделать, своего рода, эксперимент.

По словам ветерана АТО, нужно переодеть Кучму или внука Кучмы в камуфляж, дать в натруженные руки ведро и запустить принести водички в ВОПу, а, когда по нему дружелюбно начнет валить пулемет, снайпер или вообще небольшой миномет – спросить его следует ли ответить террористам, или он и так справится? «Такие директивы этому, упавшему в маразм «переговорщику», мог дать только предатель», – резюмировал блогер.