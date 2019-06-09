- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Кадр подрыва УРАЛа "ДНР" под Фрунзе: диверсанты ВСУ подорвали авто из ПТУРа - у боевиков тяжелые потери12:10
Боевики «ДНР» творят беспредел на блокпосту под Горловкой
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой творят беспредел и издеваются над людьми. Тех, кто пытается высказать недовольство, делают «невыездными».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой на блокпосту вблизи линии разграничения творят беспредел в отношении мирных граждан, следующих с временно оккупированных территорий на территории подконтрольные правительству Украины.
Людей вынуждают выстаивать многочасовые очереди при любой погоде, включая тридцатиградусную жару. Однако, кроме стояния в очереди люди подвергаются издевательствам и запугиваниям со стороны боевиков. Так, 7 июня один из главарей боевиков на блокпосту, за то, что люди выражали недовольство, дал команду «подчиненным» «отсчитать сто человек и сделать невыездными».
Вот как свидетели событий описывают происходящее:
«На „ДНР“ работает одно окошко, люди начали кричать „Ганьба!“ Вышел „военный“, сказал: отсчитай 100 человек, забери паспорта, сделай невыездными, остальные будут молчать. Это наши защитники, там и лось умрет. Можете убрать комментарий, все равно люди знают», — написала горловчанка в одной из местных групп в соцсети.
Позже девушка уточнила, что пока это была лишь угроза. В комментариях назвали ситуацию на блокпосту «ДНР» «адом» и «апофеозом унижения человеческой личности».
Теги: Донбасс, Горловка, жара, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Горловчане рассказывают о беспределе боевиков «ДНР» на блокпостах
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускали наблюдателей СММ ОБСЕ на блокпосту под Горловкой
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Боевики беспощадно расстреляли Станицу Луганскую12:34
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа15:48
- Путин предсказал "Конец Света": "Все случится в 2021 году". ВИДЕО15:30
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда