- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Кадр подрыва УРАЛа "ДНР" под Фрунзе: диверсанты ВСУ подорвали авто из ПТУРа - у боевиков тяжелые потери12:10
Боевики «ДНР» вели из Горловки обстрел из неизвестного вооружения
Вчера жители временно оккупированной Горловки напуганы очередным мощным обстрелом со стороны боевиков «ДНР» и российских оккупантов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, с самого утра, боевики «ДНР» и российские оккупанты вели обстрел с территории временно оккупированной Горловки. Кроме уже «привычных» залпов, сегодня горловчане были напуганы «новыми» звуками. В районе 13 часов горловчане были напуганы раскатами, которые можно было принять за гром, и странным свистом.
Вот как горловчане описывают происходящее:
«Мощные одиночные залпы 13:16, 13:20, 13:22. Разрывов не слышал, улетало далеко»,
«#Горловка 'раньше стреляли с посадки за зоной, теперь по ночам прямо к ул корчагина подзжают пострелять, старое стекло на балконе лопнуло, страшно'»,
«У нас целый день бои на западе и севере Горловки. В 13.20, поочерёдно улетели какие то 3 странные х…и. Если кто то идентифицирует, то сначала реактивный взлёт, а потом в воздухе звук как от газовой горелки и всё, тишина, я даже не знаю с чем сравнить. Но стрёмно»,
«Может ташкентские «Чебурашки» вытащили?»,
«Я бы не сказал что через чур мощно. Вот такое впечатление как снаряд с дополнительным движком, не знаю, бывает такое или нет… Нужно смотреть, что орки писать будут. Пока что на … закрывали комменты на это время, а на остальных ох, ах и ого».
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, вооружение, ДНР, боевики, соцсети, залпы
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"
- Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Боевики беспощадно расстреляли Станицу Луганскую12:34
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа15:48
- Путин предсказал "Конец Света": "Все случится в 2021 году". ВИДЕО15:30
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда