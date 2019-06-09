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Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов
09.06.2019 16:32
В последние дни боевики «ДНР» и российские оккупанты увеличили число обстрелов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Так, согласно отчету СММ ОБСЕ по состоянию на 7 июня 2019 года, имеющемуся в открытом доступе, «в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 110 взрывов».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, боевики, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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