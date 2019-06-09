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Архив - Донецкая область

ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было

09.06.2019 14:11
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ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было

На оккупированном Донбассе у террористов "ДНР" наблюдатели ОБСЕ заметили российское вооружение, которого нет и не было у ВСУ. Речь о "Кредо-М".

Внимание на находку российского оружия обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Миссия ОБСЕ в своем последнем отчете сообщила, что РФ пригнала в оккупированный Первомайск свое вооружение. Населенный пункт находится на передовой. Там у террористов 6 июня была замечена установка "Кредо-М".

Стоит отметить, что "Кредо-М" была создана россиянами уже после распада СССР. На вооружении украинской армии установка никогда не состояла. Ее предназначение - обнаружение координат противника для корректировки ударов. "Кредо-М", что примечательно, уже не раз "мелькала" на оккупированном Донбассе. РФ не скрывает своего участия в войне.



Теги: Россия, Донбасс, армия, ОБСЕ, вооружение, ДНР, ВСУ, террористы
 
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