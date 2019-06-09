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Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
Социальные сети потрясены развалом экономики оккупированной части Донбасса: основа промышленности региона, добыча угля, обвалилась до катастрофических масштабов.
Стало известно, что в "ДНР" за 5 прошлых месяцев смогли добыть только 3,6 млн тонн угля. При этом до начала оккупации региона российскими военными, в 2013-м, одна только шахта "Комсомолец Донбасса" добывала столько же за 9 месяцев.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.
Он отметил, что боевики и российские оккупанты не только угробили отрасль, но и занимаются уничтожением Донбасса. "Совсем угробили отрасль. Донбасс захватили люди, которые его ненавидят и делают все, чтобы уничтожить", - комментирует произошедшее журналист.
Теги: экономика, Донбасс, шахта, промышленность, оккупация, ДНР, соцсети
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