- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Кадр подрыва УРАЛа "ДНР" под Фрунзе: диверсанты ВСУ подорвали авто из ПТУРа - у боевиков тяжелые потери12:10
- Основная ударная сила ООС приведена в боевую готовность: ВСУ готовят врагу ответ на обострение11:29
- Горловка утром попала под обстрел: повреждены жилые дома, ранен мужчина11:13
Основная ударная сила ООС приведена в боевую готовность: ВСУ готовят врагу ответ на обострение
Командование ООС проверяет состояние боевой готовности артиллерийских подразделений. ВСУ готовятся к эскалации войны на Донбассе.
Кадры новых учений обнародовала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Сразу же после договоренностей в Минске о перемирии на Донбассе гибридная армия РФ нанесла артиллерийский удар по позиции ВСУ. Украина потеряла убитыми 2 бойцов и 11 ранеными. Командование ООС поняло, что враг не намерен прекращать войну и приступило к подготовке к эскалации.
Так, сразу после трагедии под Новолуганским по приказу командующего ООС была проведена внезапная проверка боевой готовности артиллерийских подразделений. "Артподразделения, которые, по замыслу тренировки, были приведены в полную боевую готовность, успешно вышли на огневые позиции. Они продемонстрировали согласованность действий во время развертывания в боевой порядок и подготовке к стрельбе, а также точность при наведении на цели", - заверили в штабе.
По итогам учений подразделения, основной ударной силы ООС были оценены как полностью готовые к отпору агрессору.
Теги: Донбасс, учения, проверка, артиллерия, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- Донбасс содрогается от тяжелых боев, по всему фронту гремит артиллерия врага - ВСУ мстят за погибшего воина
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Боевики беспощадно расстреляли Станицу Луганскую12:34
- Кадр подрыва УРАЛа "ДНР" под Фрунзе: диверсанты ВСУ подорвали авто из ПТУРа - у боевиков тяжелые потери12:10
- В ОРЛО горел кинотеатр: опубликованы фото сильного пожара11:53
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа15:48
- Путин предсказал "Конец Света": "Все случится в 2021 году". ВИДЕО15:30
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- ОБСЕ нашла на передовой опасную установку армии России: у ВСУ ее никогда не было14:11
- В Мариуполе троллейбус завалил столб13:49
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:09
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда