Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса

09.06.2019 15:12

Главарь «ДНР» Денис Пушилин хочет, чтобы Украина предоставила Донбассу особый статус в обмен на снятие экономической блокады.

Об этом он заявил в комментарии российскому агентству «РИА Новости», передает donpress.com.

Главарь ОРДО отметил, что в экономической подгруппе ТКГ было предложено рассмотреть вопрос экономической блокады и уточнил:

«Мы обозначили, что эти пункты должны быть увязаны с политической частью, конечно же, в части предоставления особого статуса, закрепления этого в конституции, но пока какого-то положительного выхлопа мы не видим. Более того, мы видим даже очень пока, скажем так, декларативные заявления со стороны Кучмы, но он уже подвергается некоторой обструкции, появляются сообщения, что заведены уголовные дела генеральной прокуратурой. Будем смотреть».

В то же время, Пушилин подчеркнул, что никакого обмена товарами между ОРДО и остальной Украиной нет:

«Люди, которые пытались заниматься какой-то экономической деятельностью, сразу обвинялись в финансировании терроризма. Поэтому мы сейчас всецело нацелены в сторону России, главного экономического партнера».