Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса

09.06.2019 15:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса

Главарь «ДНР» Денис Пушилин хочет, чтобы Украина предоставила Донбассу особый статус в обмен на снятие экономической блокады.

Об этом он заявил в комментарии российскому агентству «РИА Новости», передает donpress.com.

Главарь ОРДО отметил, что в экономической подгруппе ТКГ было предложено рассмотреть вопрос экономической блокады и уточнил:

«Мы обозначили, что эти пункты должны быть увязаны с политической частью, конечно же, в части предоставления особого статуса, закрепления этого в конституции, но пока какого-то положительного выхлопа мы не видим. Более того, мы видим даже очень пока, скажем так, декларативные заявления со стороны Кучмы, но он уже подвергается некоторой обструкции, появляются сообщения, что заведены уголовные дела генеральной прокуратурой. Будем смотреть».

В то же время, Пушилин подчеркнул, что никакого обмена товарами между ОРДО и остальной Украиной нет:

«Люди, которые пытались заниматься какой-то экономической деятельностью, сразу обвинялись в финансировании терроризма. Поэтому мы сейчас всецело нацелены в сторону России, главного экономического партнера».



Теги: экономика, Россия, Донбасс, блокада, ДНР, Пушилин, Кучма, особый статус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх