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Ситуация на Донбассе накаляется: потери понесли и боевики, и ВСУ
Обострение на Донбассе продолжается. 8 июня боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка.
Враг также обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты (БМП), противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия, сообщают в штабе Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое направление) противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Водяное – из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия;
в районе Лебединского – из 122 мм артиллерии;
Опытное – минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
вблизи Новоселовки Второй – 82 мм минометы и автоматические гранатометы;
два раза в районе Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Широкино – крупнокалиберные пулеметы;
вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза у Красногоровки – крупнокалиберные пулеметы;
дважды вблизи Богдановки – автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
вблизи Новотроицкого – станковый противотанковый гранатомет;
два раза в районе Старогнатовки – гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганское направление) позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
вблизи населенного пункта Южное – из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Травневого – 120 мм минометы автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы;
в районе Золотого – из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
Станица-Луганская – стрелковое вооружение;
один раз у Крымского – вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
вблизи хутора Вольный – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате боевых действий один военнослужащий ВСУ получил боевые травмы. Ответным огнем украинские военные одного оккупанта уничтожили и еще двоих ранили.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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