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Ситуация на пунктах пропуска Украины: самая маленькая очередь на «Гнутово»
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения открылись работают согласно штатному расписанию.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 10/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/50;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки, по сравнению с предыдущей, пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 9025 человек и 1020 транспортных средств;
«Марьинка» — 9095 человек и 1520 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7730 человек и 1350 транспортных средств;
«Гнутово» — 4645 человек и 1140 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 015 человек.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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