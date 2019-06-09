Ситуация на пунктах пропуска Украины: самая маленькая очередь на «Гнутово»

09.06.2019 09:31

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения открылись работают согласно штатному расписанию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 10/60;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки, по сравнению с предыдущей, пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 9025 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» — 9095 человек и 1520 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7730 человек и 1350 транспортных средств;

«Гнутово» — 4645 человек и 1140 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 015 человек.