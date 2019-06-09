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Архив - Донецкая область

«Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО

09.06.2019 13:09
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«Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО

Сегодня утром на подконтрольных НВФ «ДНР» пунктах пропуска, на всех блокпостах собрались довольно большие очереди и пропуск транспорта очень медленный.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении в 09:40 наблюдается до 350 человек пешей очереди и 320 авто. По словам очевидцев, рано утром пешую очередь пропустили довольно быстро:

«На Майорске для пешеходов сегодня праздник. Пропускают очень быстро. Почти полная сетка людей прошли за 40 минут. Молодцы, могут работать. Машины было оооочень много из Горловки»

«Горловка По состоянию на 09.40 на блок посту 320 автомобилей, 23 автобуса, до 350 человек пешей очереди»

В то же время, на Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» сегодня пропускают очень медленно, в то время, как на украинском КПП быстрый пропуск:

«На 8.00 в сторону Курахово ~ 230 машин хвост на мосту, пропускают медленно»

«07:51
236 — 240 авто — вместе со льготой! В льготной — 56 машин. Запускают по 6 машин (3 из обычной очереди, 3 из льготной) Примерно каждые 10 минут получается»

«Марьинка В Донецк на УкрБп пеших нет, машины подъезжают по 5−6 машин, сразу на контроль»

«Каргил В Украину на мосту»

На Мариупольском направлении в Еленовке машин сегодня довольно много, пропускают по 3 авто с интервалом 30−40 минут:

«Приехал в Еленовку в 5:30. Очередь до церкви, это не меньше 150 машин по опыту. Развернулся и поехал на Гнутово. В 7:00 на Гнутово, у крышей, это не меньше 60 машин. В 9:30 стал перед украинским постом, впереди было 29 машин. Запустили всех только что»

«Новотр. в Донецк — 5 авто., пешеходов чел.20. Еленовка — 8 авто (на 8−00). Еленовка в Мариуполь за рынком. Пропускают по 5−6 машин в обе стороны»

«Сколько еще вы будете терпеть издевательство на Еленовке? Надо подключать прессу, общественность, что-то делать?!»

«Еленовка в сторону Украины, все очень печально, из общей очереди пропускают по 3 машины 30−40 мин интервалы»

По направлению к КПП «Гнутово» ситуация лучше, здесь меньше транспорта и более активный пропуск машин:

«Гнутово, приехали в 6:10, в 9:15 уже в Украине, пропускают относительно быстро»

Приехал в Еленовку в 5:30. Очередь до церкви, это не меньше 150 машин по опыту. Развернулся и поехал на Гнутово. В 7:00 на Гнутово, у крышей, это не меньше 60 машин. В 9:30 стал перед украинским постом, впереди было 29 машин. Запустили всех только что»

«Итог. Гнутово. Приезд к ДНР 7:00, въезд в Украину 10:28»



Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, ДНР, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, НВФ
 
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