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«Слышны сильнейшие разрывы»: жители Докучаевска, Донецка и Марьинки сообщают о сильных боях
Сегодня с 04:00 жители неподконтрольного Украине Докучаевска Донецкой области слушает мощные обстрелы.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
По словам пользователей, слышны сильнейшие разрывы в районе Новотроицкого, обстрел ведется из САУ:
«Опять Докуч бух-бух, таттата, жах~жах»
«Работают 4 сау или д30»
«Утро начинается со звуков прилетов. Не знаю, где это, но сейчас прошла череда с минимальным интервалом в секунду… до этого интервал был больше»
«Сейчас опять пошли очень тяжелые прилеты»
«Сторона Докуча: гупает знатно. Похоже на + в район Новотроицка~Березовое»
«Два шт с района ясного, 2 шт где от склада. Сильнейшие разрывы район Новотроицкое».
Также, о звуках боя пишут и жители Марьинки Донецкой области, которых мощные залпы разбудили в 04:25:
«Марьинка 04:25 Каждое утро в это время у нас „подъем“. Громко»
Вчера вечером жители Авдеевки Донецкой области сообщали о прилетах в стороне ДАП, а также о мощном бое под Песками:
«Авдеевка 22−25 Слышно прилеты в стороне ДАП-Пески, в небе видны отблески».
Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, Марьинка, взрывы, обстрелы, соцсети
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