Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ

09.06.2019 14:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ

В ближайшее время жителям ОРДО выдадут первые российские паспорта.

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин в интервью «Украина.Ру», передает donpress.com.

Так, главарь ОРДО сообщил:

«Сейчас документы принимают местные паспортные столы, таких пунктов приема по республике 33. Никаких квот нет, все сдают документы в общем порядке. В ближайшее время будут выданы первые паспорта гражданина Российской Федерации».

Пушилин уточнил, что на «миграционной службой ДНР» принято 6 448 пакетов документов, из которых 5 982 пакета направлены в РФ, остальные в процессе подготовки.



Теги: Донбасс, документы, паспорт, миграционная служба, ДНР, Пушилин, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх