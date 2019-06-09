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Архив - Донецкая область

В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»

09.06.2019 17:49
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В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области желающих получить «паспорт РФ» больше, чем во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области. Соответственно, очереди в «ЛНР» значительно больше, чем в «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июня в н. п. Антрацит (неподконтрольный правительству, 55 км к юго-западу от Луганска) команда Миссии видела примерно 50 человек (разного возраста и пола), стоявших в очереди возле здания на улице Пушкина. Женщина (в возрасте примерно 50 лет), руководившая очередью, сообщила членам патруля Миссии, что люди ожидают подачи документов для получения паспортов Российской Федерации и «ЛНР».
7 июня в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели 4 человек (2 женщин в возрасте примерно 30 и 40 лет, 2 мужчин в возрасте около 30 и 60 лет), ожидавших возле здания № 19 на ул. Независимости Украины. Все они сообщили СММ, что подают заявки на получение паспортов «ДНР», чтобы потом в будущем подать документы для получения паспортов Российской Федерации».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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