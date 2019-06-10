Боевики сокрушены ответным огнем ВСУ: стало известно об удачном контрнаступлении Украины

10.06.2019 11:30

Штаб ООС зафиксировал, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Боевики "Л/ДНР" били по Водяному из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, передает "Диалог.UA".

Также враг атаковал в районе населенного пункта Талаковка, Павлополь, Гнутово и Верхнеторецкое из 120-мм минометов, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пострадали от атак оккупантов РФ Пески, Авдеевка, а по окраине села Березовая боевики применили противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы. Кроме того, армия РФ била вблизи населенного пункта Новоалександровка из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе Зайцево и Новолуганское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия.



Источник: www.dialog.ua