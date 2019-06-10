Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы

10.06.2019 20:00

На «национализированном» оккупационной «властью ДНР» расположенном в неподконтрольной Украине Горловке Концерне «Стирол» сотрудникам выдали зарплату за два месяца в размере 550 рублей. Об этом сообщат местные жители в соцсети.

Пользователи с издевкой интересуются, на что потратить эту сумму — вложить в акции, золото или в перевести в валюту. В комментарии к публикации люди пишут:

«275 раз прокатиться на троллейбусе!!!»

«Просто подождать премию и тогда уж гульнуть на все»

Источник: https://donpress.com