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Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин утверждает, что ситуация вокруг Горловки, что в Донецкой области, сильно накаляется. Также, по его словам, близка к критической ситуация и под Новоазовском. Как информирует replyua.net, он заявил об этом на своей странице в социальной сети.
Таким образом, согласно словам террориста Гиркина, в районе Горловки якобы работают оружия клибров 122 и 152 миллиметра. Он также пишет: «Зато новоиспеченный член Общественной палаты «Донецкой народной республики» Александр Болотин, который прошел по квоте Дениса Пушилина, обвинил боевиков НВФ в провокационных обстрелах позиций бойцов ООС и нарушении режима прекращения огня. Такое заявление он озвучил на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Болотина не устраивает то, что террористы «ДНР», которых он назвал быдлом в погонах, мешали ему шашлык жарить на линии соприкосновения под Авдеевкой».
Напоследок убийца украинских защитников добавил: «П.С. А Болотина повесить нужно будет». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что террористические силы Донбасса понесли огромные потери раненными, а также была уничтожена их военная техника.
Теги: Донбасс, ДНР, Денис Пушилин, Гиркин
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- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
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