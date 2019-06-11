Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина

11.06.2019 22:30

Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин утверждает, что ситуация вокруг Горловки, что в Донецкой области, сильно накаляется. Также, по его словам, близка к критической ситуация и под Новоазовском. Как информирует replyua.net, он заявил об этом на своей странице в социальной сети.

Таким образом, согласно словам террориста Гиркина, в районе Горловки якобы работают оружия клибров 122 и 152 миллиметра. Он также пишет: «Зато новоиспеченный член Общественной палаты «Донецкой народной республики» Александр Болотин, который прошел по квоте Дениса Пушилина, обвинил боевиков НВФ в провокационных обстрелах позиций бойцов ООС и нарушении режима прекращения огня. Такое заявление он озвучил на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Болотина не устраивает то, что террористы «ДНР», которых он назвал быдлом в погонах, мешали ему шашлык жарить на линии соприкосновения под Авдеевкой».

Напоследок убийца украинских защитников добавил: «П.С. А Болотина повесить нужно будет». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что террористические силы Донбасса понесли огромные потери раненными, а также была уничтожена их военная техника.