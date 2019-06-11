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Масштабная афера "с паспортами от Путина" на Донбассе потерпела фиаско
11.06.2019 09:13
Россия оказалась не готова к оперативной выдаче своих паспортов жителям временно оккупированного Донбасса.
При нынешних темпах работы на оформление документов для всех людей, проживающих на захваченных территориях, ей понадобится 28 лет. Об этом на своем Telegram-канале написал украинский журналист Денис Казанский, передает Обозреватель.
Он отметил, что за месяц так называемые "власти ДНР" получили всего 6,5 тыс. заявок на российские паспорта.
"На самом деле получить их хотело намного больше людей, но больше просто не смогли обработать. Не трудно подсчитать, что при официальном населении "ДНР" в 2,2 млн для всеобщей паспортизации при таких темпах понадобится около 28 лет. Спасибо, Россия!" – разъяснил Казанский.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
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