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Мендель объяснила призыв о «возобновлении контроля России» над подразделениями НВФ
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении Россией контроля над членами НВФ «ЛДНР».
Такое заявление она сделала в ходе брифинга 10 июня, передает donpress.com.
«Это признано всеми международными организациями, в частности ООН, что Россия контролирует вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса. Когда президент заявил, что Россия должна вернуть контроль, речь шла о том, чтобы было уменьшение обстрелов», — заявила Мендель.
При этом она отметила, что президент «подчеркнул позицию Украины о том, что РФ контролирует весь конфликт».
«Украина отстаивает точку зрения, что в трехсторонней контактной группе существует три стороны. Мы говорим о том, что нет руководителей „ЛДНР“, а есть лишь Россия и она представляет страну-агрессора. Россия всегда говорит о том, что имеется РФ и так называемые руководители „ЛДНР“. Своим высказыванием президент подтвердил, что Россия контролирует незаконные формирования. Мы не видим каких-то моментов, которые могли создать такой большой интерес к этой фразе, но видимо в будущем мы должны быть более внимательными к формулировкам», — отметила Мендель.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, контроль, ДНР, ЛНР, обстрелы, НВФ, Зеленский
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