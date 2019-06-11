- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
«Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО
Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети в очередной раз выразил возмущение ситуацией с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО и волной гнева из-за ажиотажа, связанного с этим событием.
По его словам, огромные очереди в «миграционные и паспортные» столы ОРДЛО связаны с тем, что изначальна эта система была ориентирована на ограниченный объем выдачи «паспортов ДНР». Ходаковский пишет:
!Когда я получал свой паспорт, мы общались с начальником миграционной службы, и он посетовал, что у них только один специальный принтер, который печатает текст в бланках паспортов. Мы поднатужились — штука недешевая — и купили еще один, и это немного помогло. Но выдавать постепенно желающим наши паспорта, и обеспечить ими огромную массу населения — вещи разные», передает donpress.com.
Кроме того, Ходаковский попросил местное население «не ныть» и набраться терпения:
«Мы имеем сейчас совершенно нормальную для наших широт авральную ситуацию с закономерными последствиями. При этом учитывайте, что при выдаче паспорта требуется проведение хотя бы минимального объема спецпроверки, — что тоже усложняет процедуру. Так что в завершение скажу: не гоните волну и не превращайте хорошее дело в инструмент против нас же самих. Это, пожалуй, единственное хорошее дело после признания Россией наших местных документов за последние годы — не будем сильно портить момент».
При этом он опроверг возможность «саботажа» в данной ситуации и одобрил инициативу «Минсвязи ДНР» о создании электронной очереди»:
«Есть тупость и глупость — куда же без них. Но нет никакого саботажа и специальной волокиты. Сейчас вот Минсвязи предлагает упростить процедуру формирования очередей, введя электронный учет. Быстрее все не зашевелится, но торчать в очередях и отмечаться каждый день (вообще не понимаю, что это такое), уже не придется. Глядишь, с учетом конструктивной критики и набивания мозолей система начнет шевелиться шустрее, да и принтеры, опять же, появятся в нужном количестве)».
Теги: Донбасс, документы, принтер, паспорт, ДНР, ЛНР, Ходаковский, очереди, РФ
- Почему паспортизация Донбасса "паспортами РФ" обречена на провал
- Рада отказалась упрощать восстановление документов для жителей "ЛДНР"
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ
- «Паспорт республики» в «ДНР» и «ЛНР» выдают только при наличии украинского паспорта
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»21:32
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности20:00
- Коломойский хочет "Приватбанк" обратно: появился список требований олигарха19:35
- Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть19:16
- Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук19:01
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит07:32
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс