«Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

11.06.2019 16:42

Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети в очередной раз выразил возмущение ситуацией с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО и волной гнева из-за ажиотажа, связанного с этим событием.

По его словам, огромные очереди в «миграционные и паспортные» столы ОРДЛО связаны с тем, что изначальна эта система была ориентирована на ограниченный объем выдачи «паспортов ДНР». Ходаковский пишет:

!Когда я получал свой паспорт, мы общались с начальником миграционной службы, и он посетовал, что у них только один специальный принтер, который печатает текст в бланках паспортов. Мы поднатужились — штука недешевая — и купили еще один, и это немного помогло. Но выдавать постепенно желающим наши паспорта, и обеспечить ими огромную массу населения — вещи разные», передает donpress.com.

Кроме того, Ходаковский попросил местное население «не ныть» и набраться терпения:

«Мы имеем сейчас совершенно нормальную для наших широт авральную ситуацию с закономерными последствиями. При этом учитывайте, что при выдаче паспорта требуется проведение хотя бы минимального объема спецпроверки, — что тоже усложняет процедуру. Так что в завершение скажу: не гоните волну и не превращайте хорошее дело в инструмент против нас же самих. Это, пожалуй, единственное хорошее дело после признания Россией наших местных документов за последние годы — не будем сильно портить момент».

При этом он опроверг возможность «саботажа» в данной ситуации и одобрил инициативу «Минсвязи ДНР» о создании электронной очереди»:

«Есть тупость и глупость — куда же без них. Но нет никакого саботажа и специальной волокиты. Сейчас вот Минсвязи предлагает упростить процедуру формирования очередей, введя электронный учет. Быстрее все не зашевелится, но торчать в очередях и отмечаться каждый день (вообще не понимаю, что это такое), уже не придется. Глядишь, с учетом конструктивной критики и набивания мозолей система начнет шевелиться шустрее, да и принтеры, опять же, появятся в нужном количестве)».