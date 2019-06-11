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Пропагандисты «ДНР» распространяют фейк о «неизвестном вредителе сельскохозкультур»
Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» пропагандисты в «СМИ» и в интернет пабликах распространяют запугивающую фейковую новость о, якобы, обнаруженном «неизвестном ранее вредителе сельскохозяйственных культур». На самом деле «жук» оказался личинкой божьей коровки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Пытаясь запугать население временно оккупированных территорий, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», пропагандисты в «СМИ» и в интернет-пабликах распространяют фейк следующего содержания: «Необходимо привлечь внимание к следующему факту: на территории города обнаружен неизвестный ранее вредитель сельскохозяйственных культур, судя по динамике наносимых повреждений — это либо карантинный, либо — что хуже — искусственно созданный организм. На данный момент известно, что наносит повреждения листовой пластинке виноградного листа, с высокой долей вероятности- и другим сельскохозяйственным растениям». Кроме того, «специалисты-энтомологи» от пропаганды подчеркивают, что «жук очень устойчив к инсектицидам» и уничтожает все зеленые насаждения за 12-18часов и несет «опасность сельскому хозяйству Республики».
На поверку «неизвестный ранее вредитель сельскохозяйственных культур» оказался всего лишь личинкой божьей коровки. Жители временно оккупированных территорий в «страшную новость» не поверили и подняли пропагандистов на смех. Кроме того, некоторые люди считают, что таким образом оккупационные «власти ДНР» стараются отвлечь население от проблем и отправить школьников и студентов на сбор «вредителей» на полях.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Очень похоже на куколку божьей коровки. Должна быть прикреплена к листу и неподвижна»,
«Наталья, вы где такую чушь выбрали, это каралад»,
«Наталья, люди чет подтупли$ают слегка, не правда ли!? Или специально раздувают фейк, фейко ляди… Не обращайте внимание, я сам это понял, зря тут писал им»,
«Капец вы тут жути навели, у кого-то все лилии пожрали, кому то чуть ногу не отгрызли»,
«Точно… божья коровка...»,
«США виновато вывели жуков искуственых и на нас натравили аха»,
««искусственно созданный организм.» до чего наука дошла»,
«ЭЭЭЭЭ! По осторожнее.*Искусственно созданный организм… в виде личинки колорадского жука* повреждает лист, может нести огромную опасность ...-так и схлопотать можно за посягательство»,
«ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ. Это все капец. Так как денег нет, надо организовать бесплатную трудовую силу. Всем СТУДЕНТАМ, ученикам, кто просто дома сидит собраться на пункты по сбору карантийного искусственно созданного организма».
Теги: Донбасс, СМИ, сельское хозяйство, вредитель, повреждения, ДНР, божья коровка, соцсети, фейк
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