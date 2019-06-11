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«Шахтер» остался без тренера
Португальский тренер Паулу Фонсека завершил свою работу в донецком «Шахтере», пишут Донецкие новости.
Сегодня «Рома» официально объявила о подписании контракта с экс-наставником «горняков». Соглашение португальского специалиста с римлянами рассчитано на два года с возможностью продления контракта еще на один сезон.
Возглавив «Шахтер» 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 «золотых дубля» и вернул «горнякам» абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы «оранжево-черные» выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.
Символично, что Паулу уходит непобежденным: вместе с ним «Шахтер» выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.
Теги: Донбасс, футбол, тренер, ФК "Шахтёр"
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