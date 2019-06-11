Снова смерть!В пункте пропуска Горловки скончался мужчина

11.06.2019 11:32

В пункте пропуска боевиков "ДНР" возле оккупированной Горловки скончался пожилой мужчина. Об этом на своей странице в соцсетях написал "мэр" Горловки Иван Приходько.

По его словам, 68-летний житель неподконтрольной Макеевки Василий Коломийцев умер на пункте пропуска боевиков. Находящиеся на месте медики не смогли оказать ему помощь. О причине смерти ничего не сообщается. Известно, что умерший ехал из подконтрольной части Украины.