Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян

11.06.2019 14:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян

Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишут Донецкие новости.
Омелян отметил необходимость возмещения со стороны России.
«Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов», – сказал министр.
По словам Омеляна, Еврокомиссия уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на Донбассе.
Омелян подчеркнул, что сейчас Киев сосредоточен на возвращении неподконтрольных украинским властям территорий Крыма и восточной части Донбасса, но с Еврокомиссией обсуждаются планы об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.



Теги: Украина, Донбасс, восстановление, разрушения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх