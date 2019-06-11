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В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ
В ОРДЛО командование РФ кроме скрытой переброски на передовую тяжелого вооружения взялось за подготовку командиров подразделений НВФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает donpress.com.
В украинской разведке отметили, что члены НВФ усиливают подготовку командиров подразделений соединений и частей «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ».
Так, с 10 июня под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями. В то же время, с командирами разведывательных рот соединений и частей «1 и 2 АК» общие собрания проводятся отдельно. В разведке добавили:
«При этом, в ходе собрания все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов — кадровых офицеров ВС РФ, которые ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы „офицеров“ (боевиков), часть из которых уже отстранена от занятий».
Теги: Донбасс, разведка, офицеры, вооружение, боевики, ОРДЛО, НВФ, РФ
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