В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ

11.06.2019 18:01

С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксированы три обстрела с стороны НВФ.

Об этом сообщает представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает donpress.com.

В частности, он он отметил:

«Два враждебных обстрела произошли этой ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в 8:00 утра возле с. Пивденное. Именно там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпаса и ведя огонь из СПГ».

Бойцы ВСУ на обстрел ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях — не реагировали. С начала суток один украинский защитник получил ранения, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное.