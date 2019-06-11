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«Власти» Донецка пояснили, почему город утопает в мусоре

11.06.2019 08:13
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«Власти» Донецка пояснили, почему город утопает в мусоре

В неподконтрольном украинской власти Донецке проблема невывоза мусора, которая тянется уже полгода, связана с отсутствием спецтехники. Как передает местная газета, об этом заявили на аппаратном совещании городской «администрации», пишут Донецкие новости.
В частности, «власти» признали, что проблема существует с декабря 2018 года.
Главная коммунальная компания города – «Громада» несвоевременно вывозит бытовой мусор по причине недостаточного количества спецтранспорта и его технической неисправности. «Это приводит к перенакоплению мусора, ухудшению санитарного состояния и социальной напряженности среди населения», – говорится в материале.
Также сложилась острая ситуация с контейнерным парком, находящимся на обслуживании у «Громады». «Более 1 000 мусорных контейнеров требуют ремонта или подлежат замене, как технически неисправные», – сообщил «начальник управления благоустройства и коммунального обслуживания администрации Донецка» Артур Карапетьянц.
Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией с 4 июня к работам по вывозу мусора привлекается техника иных коммунальных предприятий.
Отметим, что еще с мирных времен ООО «Громада» закрепила за собой все центральные районы Донецка. Так только данное предприятие имеет право на вывоз мусора из:
Ленинского района;
Ворошиловского района;
Калининского района;
Киевского района;
Куйбышевского района;
Пролетарского района;
Буденновского района;
города Моспино.
Помимо «Громады» в Донецке работают два других перевозчика – коммунальные предприятия «Кировец» (обслуживает Кировский район) и «Петровская санитарная очистка» (Петровский район). В «мэрии» заверили, что они осуществляют вывоз отходов согласно графикам, «скопления ТБО по обслуживаемым адресам отсутствуют».
Напомним, что проблемы с мусором в Донецке начались в конце 2018 года и продолжаются по сей день. Представители коммунальных служб жалуются, что город не предоставляет топливо для машин, нет запчастей, люди отказываются работать за нынешние зарплаты. В соцсетях проходят своеобразные переклички по состоянию мусорных баков Донецка, в которые подтверждается, что проблема едина для всего города, в некоторых районах уже появились крысы. Дончане выкладывают в сеть видео с переполненными мусорными баками, пишут обращения «властям», но все тщетно.



Теги: Донецк, Донбасс, мусор, проблема
 
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