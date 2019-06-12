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Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции
Украинские войска заняли часть территорий на временно оккупированном Донбассе, вплотную продвинувшись к захваченному Донецку и поселку Трудовские.
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Короля Данила заняли новые позиции в Марьинке на Донбассе, передает "Диалог.UA". Об этом рассказал журналист Алексей Кашпоровский в Facebook.
"Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона передвинулась в Трудовской район", - говорится в сюжете.
Известно, что около месяца назад разведчики 24-й бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских, а сейчас украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. "Благодаря продвижению королевской пехоты жителям Марьинки будет меньше прилетать.
Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "перестать стрелять".
Везде, где украинская армия уходит вперед, – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять.
Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", – пишет журналист. А боец ВСУ анонсировал: "До конца этого года дойдем до российской границы, а дальше, возможно, и дальше". Ранее полк "Азов" занял новые позиции на Светлодарской дуге, Мысягин о продвижении ВСУ на фронте.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, Марьинка, ВСУ
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- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
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- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
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