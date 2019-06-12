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Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"
Украинская омбудсмен Людмила Денисова 11 июня на встрече с российской коллегой Татьяной Москальковой предложила обменять пленных в формате всех на всех. Конкретного ответа от представительницы Кремля она так и не дождалась, передает "Диалог.UA".
Во вторник, 11 июня, Денисова и Москалькова провели первую встречу после прихода к власти в Украине Владимира Зеленского. Украинская омбудсмен предложила российской коллеге обменять всех на всех заключенных.
Отдельно Денисова отметила, что такая инициатива является "доброй волей" президента Зеленского. "Нужно использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех", - заявила представительница президента Украины. Какого-то конкретного ответа Москалькова на это не дала.
Важно отметить, что в последнее время ходят настойчивые слухи о подготовке Киева и Москвы к обмену пленными. А на днях Зеленский даже помиловал шпиона РФ. Однако вероятность того, что Кремль согласиться отпустить всех пленных крайне мала. Она вряд ли лишит себя такого рычага давления на Киеве. Если обмен и будет. по, скорее всего, в формате мини.
Теги: Донбасс, Москва, военнопленный, ДНР, ЛНР, обмен пленными
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- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
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