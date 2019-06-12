Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»

12.06.2019 08:00

Вчера стало известно, что на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил был ликвидирован известный боевик Богдан Грицай, более известный как «Москва».

Как информирует replyua.net, об этом в «Твиттер» написал украинский блогер Necro Mancer. Согласно его информации, 24-летний житель Макеевки погиб сегодня, одиннадцатого июня текущего года.



В свою очередь пользователи социальных сетей рассказали, что террорист «Москва» принимал участие в боевых столкновениях против украинских защитников во многих горячих точках Востока украинского государства. К примеру, он был в Донецком аэропорту, Песках, а также в Иловайском котле.





Кроме того, в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлено интервью с боевиком. Оно было записано в 2015 году. На видео «Москва» рассказывает, что не сожалеет ни на минуту о том, что он пошел в ряды террористической «Донецкой народной республики», и более того, он подчеркнул, что «готов умереть за детей и стариков». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что на Донбассе был ликвидирован товарищ одиозного боевика Александра Ходаковского.