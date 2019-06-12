Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России

12.06.2019 16:00

На Донбассе засекли новый образец российской военной техники — комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн», размещенный на шасси грузовика КамАЗ. Об этом сообщает СММ ОБСЕ.

В миссии отметили, что комплекс был зафиксирован беспилотником ОБСЕ вблизи неподконтрольного Украине Дебальцево.

Известно. что еще в начале 2019 года Россия провела испытания «Торна».

Также, наблюдатели зафиксировали на территории ОРДЛО боевую бронированную машину вблизи поселка Калиново в 60 километрах к западу от Луганска, 5 БТРов и 2 зенитные пушки, а еще, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям.

Источник: https://donpress.com