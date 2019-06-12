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«Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер

12.06.2019 20:45
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«Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер

Украинские защитники заметно продвинулись вперед в районе Марьинки, добравшись к оккупированному Донецку вплотную. Бойцы ВСУ отбросили вражеские силы на Донбассе. Более подробно об этом в эфире «Армия FM» рассказал пресс-офицер 24-й ОМБр имени Короля Даниила. 

Как информирует replyua.net, Назар Ильницкий рассказал о продвижении Вооруженных сил Украины в районе Марьинки, о чем стало известно сегодня, 12 июня. Мощным броском бойцы 24-й ОМБр отбросили вражеские силы и заняли новые позиции. Отныне до оккупированной территории Донецка и Александровки осталось пройти всего ничего – от 100 до 250 метров. 

«Благодаря успешно проведенной боевой операции ВСУ, украинским защитникам удалось обезопасить Марьинку, которая теперь не входит в серую зону. Согласно данным Ильницкого, план по продвижению разрабатывали порядка месяца. Работали над этим руководство бригады вместе с высшим командованием ООС. В результате украинские военные отодвинули представителей НВФ подальше от мирных населенных пунктов. Теперь террористы находятся дальше от линии соприкосновения. Такие действия мотивировали украинских бойцов, их дух», - подчеркнул представитель 24-й ОМБр.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ВСУ, Пушилин
 
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