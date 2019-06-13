Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России

13.06.2019 15:48

В России якобы готовится заговор против президента РФ Владимира Путина, который готовят российские элиты. Об этом в интервью росСМИ сообщил экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков.

По его словам, российские либералы намерены запустить перестройку 2.0. Гиркин отмечает:

«Не власть проявила слабину. Дело в том, что системные либерасты, они очень… весомо представлены в самой власти и представляют весь ее экономический и социальный блок, поэтому говорить о том, что власть проявила слабину, нельзя».

Также, он добавил, что сейчас Путин проводит политику качелей и сильно качнулся в сторону либералов:

«Они сейчас почувствовали определенную силу, они задают тон, они пытаются сменить курс в либеральную сторону. Фактически они собираются запустить перестройку 2.0 с саморазоблачением режима в какой-то степени, и можно говорить о том, что часть силовиков так называемых из другой фракции путинской власти, да, действительно, в какой-то степени спасовали перед этим напором».

Стрелков высказал мнение, что у представителей власти РФ нет идей по поводу того, как выходить из экономического кризиса:

«Экономический кризис в стране развивается, … собственных идей, как выходить из этой ситуации, у них нет. Поэтому они действительно смотрят в какой-то степени на вот этих мальчиков в коротких штанишках, которые из штанишек выросли, а… уменка не прибавилось, и поскольку у тех хоть какие-то идеи да есть. Я прошу заметить, что с 2011 года у нас не было столь яростного, столь скоординированного и столь решительного публичного выступления целого блока так называемых деловых СМИ, которые произошли по делу Голунова, в течение семи лет не позволяли ничего подобного, начиная с… 13-го года ничего подобного оппозиционного они не позволяли себе. И вдруг резко выступили».

Источник: https://donpress.com