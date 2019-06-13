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Архив - Донецкая область

Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"

13.06.2019 10:30
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Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, сообщает Интернет-обозрение Главное.
Как сообщили в Госпогранслужбе, для жителей Донбасса направлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных.
"Всего оформлено 294,75 тонны гуманитарного груза", - сообщили в ведомстве.



Теги: Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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