Армия РФ теряет технику и наемников: ВСУ успешно разгромили врага за попытку наступления на Донбассе

14.06.2019 15:09

Штаб Операции Объединенных сил подтвердил информацию о санитарных потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины и террористов "Л/ДНР".

В течение суток 13 июня вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, три раза оккупанты РФ атаковали ООС с использованием запрещенных Минскими соглашениями 152-мм артиллерии и минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один - боевую травму. Зафиксировано, что на каждый обстрел армия РФ получила адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. "По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30", - уточнили в штабе ООС.