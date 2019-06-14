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Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине
14.06.2019 22:01
Вчера, 13 июня, на ул. Стадионной в Кальмиусском районе Мариуполя алабай откусил пальцы мужчине.
Об этом 0629 сообщили медики.
Мужчина дразнил соседского пса и тот набросился на него. В результате мариуполец лишился пальцев на левой кисти.
Пострадавшего госпитализировали в травматологию областной больницы интенсивного лечения.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, собака, укус
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