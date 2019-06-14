Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине

14.06.2019 22:01

Вчера, 13 июня, на ул. Стадионной в Кальмиусском районе Мариуполя алабай откусил пальцы мужчине.

Об этом 0629 сообщили медики.

Мужчина дразнил соседского пса и тот набросился на него. В результате мариуполец лишился пальцев на левой кисти.

Пострадавшего госпитализировали в травматологию областной больницы интенсивного лечения.