Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине

14.06.2019 22:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине

Вчера, 13 июня, на ул. Стадионной в Кальмиусском районе Мариуполя алабай откусил пальцы мужчине.
Об этом 0629 сообщили медики.
Мужчина дразнил соседского пса и тот набросился на него. В результате мариуполец лишился пальцев на левой кисти.
Пострадавшего госпитализировали в травматологию областной больницы интенсивного лечения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, собака, укус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх