Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»

14.06.2019 15:31

СБУ совместно с ГПУ задержала так называемого главу «Центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года так называемый референдум.

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает donpress.com.

По словам Луценко, Лягину инкриминируется государственная измена:

«ГПУ и СБУ задержали руководителя „Центральной избирательной комиссии ДНР“, который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты».