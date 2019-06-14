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Архив - Донецкая область

«Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса

14.06.2019 08:29
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«Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса

В ходе военного освобождения Донецка и Луганска они будут сравнены с землей.

Об этом заявил экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметив, что Вооруженные силы Украины никогда не пойдут на подобный шаг, передает donpress.com.

Селезнев уточнил:

«Что касается проведения операций по освобождению крупных населенных пунктов, где находится большое количество гражданских, где плотная застройка, то я хочу привести пример по захвату столицы Чеченской Республики города Грозный. Для того, чтобы взять под контроль такого уровня населенный пункт, его фактически нужно сравнить с землей, ведь в ход пойдут обстрелы из артиллерии и другого оружия, а также будет работать авиация».

По его словам, позиция Генштаба остается неизменной, поскольку в Донецке и Луганске проживают граждане Украины, то применение артиллерии и авиации в больших городах невозможен, чтобы не навредить мирному населения. Он уточнил:

«При других обстоятельствах наши войска без серьезных потерь в эти города не зайдут. Поэтому остается единственный выход — дипломатическо-экономическое давление на страну-агрессор».



Теги: экономика, Донецк, Донбасс, Луганск, освобождение, потери, ВСУ, дипломатия
 
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