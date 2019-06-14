Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин

14.06.2019 09:28

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в зоне ООС, открылись и работают в штатном режиме.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 10/55;

КПВВ «Марьинка» — 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/60;

КПВВ «Гнутово» — 10/15.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в целом оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42 300 человек и 5100 транспортных средств:

«Майорское» — 9965 человек и 1175 транспортных средств;

«Марьинка» — 9570 человек и 1625 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8210 человек и 1345 транспортных средств;

«Гнутово» — 4300 человек и 975 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 290 человек.