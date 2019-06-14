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Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в зоне ООС, открылись и работают в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
В КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 10/55;
КПВВ «Марьинка» — 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/60;
КПВВ «Гнутово» — 10/15.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в целом оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42 300 человек и 5100 транспортных средств:
«Майорское» — 9965 человек и 1175 транспортных средств;
«Марьинка» — 9570 человек и 1625 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8210 человек и 1345 транспортных средств;
«Гнутово» — 4300 человек и 975 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 290 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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