Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь

14.06.2019 20:58

В неподконтрольных украинской власти Донецкой и Луганской областях российские паспорта в первую очередь получают главари участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 14 июня, рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передают Донецкие новости.

По его словам, таким образом Российская Федерация хочет «привязать» их к выполнению своих функций – противодействию Украине.

«Этот паспорт (российский – ред.) не дает абсолютно ничего... Есть одна важная вещь: сейчас там происходит такая "двойная паспортизация"», – отметил министр.

Он уточнил, что жители неподконтрольного Донбасса для получения паспорта РФ должны заполнить анкету обоих так называемых республик – «ДНР» и «ЛНР», в которой они, в частности, обязуются «служить в вооруженных силах Российской Федерации, быть преданными Российской Федерации».

«Каждый должен подписать эту анкету... Это как раз одна из целей РФ, поскольку она, во-первых, выдает всем так называемым чиновникам оккупационных властей и членам вооруженных формирований эти паспорта – это как раз те, кто в первую очередь их получит – чтобы просто их привязать и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной», – рассказал Черныш.

Напомним, первая группа жителей неподконтрольных украинской власти Донецкой и Луганской областей получила сегодня, 14 июня, паспорта РФ, оформленные в упрощенном порядке. Церемония прошла в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин издал специальное «распоряжение» для того, чтобы отправленные за паспортами РФ жители неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области могли беспрепятственно преодолеть «таможенные посты» «Успенка» и «Мариновка».