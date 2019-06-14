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Архив - Донецкая область

«Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы

14.06.2019 10:27
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«Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы

Сегодня около 05:00 жители Петровского района неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщили о сильных обстрелах, пишет ДонПресс.
По словам пользователей, таких мощных залпов из тяжелого вооружения они не слышали уже года три:
«С 5 до 6 утра хе… или из тяжелого на Петровке, весь „Тихий“ на уши подняли, туземцы говорят уже года 3 такого не было.»
«Донецк 05.16 На юге между Широким и Еленовкой, с эхом, то ли танк, то ли гаубица несколько раз. Похоже в никуда»
Также, о боевых действиях сообщили жители Кировского района и Абакумова:
«Донецк 05.15 ФБ Абакумова, 4:55—5:05 прослушали серию далеких тяжелых бахов вкруговую (северное, западное, больше южное направления). Александровка тоже слушала. Сейчас шумит р-н 29? редкие старты?»
«Донецьк 04:46 Кіровський р-н. Ого. Оце так… ашать. Собаки заскавучали».
«Давно меня не будили +++ :((«
«Все в Марьинку летело».



Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы
 
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